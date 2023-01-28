Galatasaray'ı Giresunspor maçı öncesi deplasman karnesi umutlandırıyor.Bu sezon deplasmanda 10 maçta 23 puan toplayan ve 2.3 puan ortalamasıyla zirvede bulunan sarı-kırmızılıların oyun yapısının dış saha için çok uygun olduğu belirtildi. Nef Stadı'nda zaman zaman zorlanan, tek farklı galibiyetler alan Cim-Bom'a karşı rakiplerin daha kontrollü oynadığı ve savunmayı ön planda tuttukları vurgulandı. Bu durumun iç sahada problem yarattığı belirtildi.Buna karşın Galatasaray'ın deplasman maçlarında daha rahat sonuca gitmesinin arkasında ise rakiplerin daha cesur oynamaya çalışmasından kaynaklandığı bildirildi. Evlerinde oynamalarından dolayı Galatasaray'ın üzerine gelmeye çalışmalarının, sarı-kırmızılılar için büyük avantaj olduğu bildirildi. Sarı-kırmızılıların çok çabuk hücuma çıkabilme özelliğinin bulunmasının da bu sonucu getirdiği vurgulandı.Aslan, Giresunspor maçı öncesi de yine özelliğine güveniyor.Galatasaray'da Fenerbahçe maçı için verilen söz yerine getirildi. Yönetim toplamda 10 milyon liralık özel prim dün futbolcuların hesabına yatırıldı. Giresunspor maçı öncesi bu jest futbolcuları mutlu etti.