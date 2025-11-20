20 Kasım
Galatasaray'da Barış Alper forvete dönüyor

Milli aranın ardından Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın forvette ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray milli aranın ardından sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Cimbom'da tek hedef bu maçtan 3 puan ile ayrılmak.
 
Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
 
Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçında Galatasaray'ın forvet hattında Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.
 
A Milli Takımımız ile İspanya karşısında başarılı bir performans gösteren 25 yaşındaki futbolcu beğeni topladı. Barış Alper bu sezon 14 resmi maçta 3 gol attı, 4 asist yaptı.
 
