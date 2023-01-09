Galatasaray'da Barış Alper'e tam puan!

Okan Buruk'un derbide forvette görevlendirdiği Barış Alper, gösterdiği mücadeleyle alkış aldı.
Fenerbahçe'nin 3 stoperine karşı fizik olarak ezilmeyen Barış Alper, 76 dakika sahada kaldı.
Net pozisyonlara da giren genç futbolcu, son vuruşlarda ise istediğini yapamadı.
Savunma arkasına yaptığı koşularla sürekli tehlike yaratan Barış 76'da yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.
Fenerbahçe'nin 3 stoperine karşı fizik olarak ezilmeyen Barış Alper, 76 dakika sahada kaldı.
Net pozisyonlara da giren genç futbolcu, son vuruşlarda ise istediğini yapamadı.
Savunma arkasına yaptığı koşularla sürekli tehlike yaratan Barış 76'da yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.