Galatasaray'da Bankalar Birliği operasyonu!

Galatasaray yönetimi gelirlerinin yarısını kaptırdığı Bankalar Birliği anlaşmasından nihayet çıkıyor. Başkan Dursun Özbek'in her fırsatta dile getirdiği faiz yükünden kurtulma vaadinin hayata geçirilmesi için artık son viraja girildi.
Formül belli. Önce bedelli sermaye artırımına gidilecek. Böylece hem Florya'nın yok paraya satılmasının önüne geçilecek hem de kulübün uzun zamandır yaşadığı maddi sıkıntılar son bulacak. Detaylara bakalım…
KREDİ DE ÇEKİLECEK
Dursun Özbek yönetimi, bedelli sermaye artırımıyla sermayesini yüzde 400 arttırıyor. Resmi başvuru 5 Aralık'ta yapıldı.
Sermaye artırımına bütün hissedarların katılması halinde şirketin sermayesi 5 milyar 400 milyon olacak. Galatasaray, A grubu hisseleri alabilmek için bankadan 1 milyar 80 milyon TL kredi çekecek.
Kalan rakam hissedarlardan karşılanacak. Bankalar Birliği'ne ödenecek yaklaşık 2.4 milyar TL düştükten sonra kalan para kasaya girecek.
GELİR DOĞRUDAN KASAYA
Peki, yapılandırma anlaşmasından çıkmak Galatasaray'a ne kazandıracak?
1-Öncelikle kulüp gelirlerinin yüzde 50'sinin Bankalar Birliği'ne verilmesi durumu ortadan kalkacak. Sarı-kırmızılılar sponsorluk, bonservis ve bilet gibi tüm gelirler üzerinde tam kontrole sahip olacak.
2-Florya projesinden daha fazla gelir elde etmek adına emlak sektörünün rahatlaması beklenebilecek. Galatasaray, tahmin edilenin de üzerinde bir gelire sahip olmanın kapılarını açıyor.
3-Kulüp; Denizbank, Halkbank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası ortaklığına senede yaklaşık 1 milyar TL faiz ödemesi yapıyordu. Finansman borçları azalacak.
FLORYA ACELEYE GETİRİLMEYECEK
Florya projesiyle ilgili kazanımı biraz açalım… Florya'daki konut projesi henüz ihaleye çıkmadı.
Bunun nedeni şu: Finans dünyası konut faizlerinin yeni yılla birlikte düşüşe geçmesini ve emlak piyasasının hareketlenmesini bekliyor. Böylece konut satışları da Galatasaray'ın istediği gelir seviyesine gelecek. [Nefes]
Formül belli. Önce bedelli sermaye artırımına gidilecek. Böylece hem Florya'nın yok paraya satılmasının önüne geçilecek hem de kulübün uzun zamandır yaşadığı maddi sıkıntılar son bulacak. Detaylara bakalım…
KREDİ DE ÇEKİLECEK
Dursun Özbek yönetimi, bedelli sermaye artırımıyla sermayesini yüzde 400 arttırıyor. Resmi başvuru 5 Aralık'ta yapıldı.
Sermaye artırımına bütün hissedarların katılması halinde şirketin sermayesi 5 milyar 400 milyon olacak. Galatasaray, A grubu hisseleri alabilmek için bankadan 1 milyar 80 milyon TL kredi çekecek.
Kalan rakam hissedarlardan karşılanacak. Bankalar Birliği'ne ödenecek yaklaşık 2.4 milyar TL düştükten sonra kalan para kasaya girecek.
GELİR DOĞRUDAN KASAYA
Peki, yapılandırma anlaşmasından çıkmak Galatasaray'a ne kazandıracak?
1-Öncelikle kulüp gelirlerinin yüzde 50'sinin Bankalar Birliği'ne verilmesi durumu ortadan kalkacak. Sarı-kırmızılılar sponsorluk, bonservis ve bilet gibi tüm gelirler üzerinde tam kontrole sahip olacak.
2-Florya projesinden daha fazla gelir elde etmek adına emlak sektörünün rahatlaması beklenebilecek. Galatasaray, tahmin edilenin de üzerinde bir gelire sahip olmanın kapılarını açıyor.
3-Kulüp; Denizbank, Halkbank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası ortaklığına senede yaklaşık 1 milyar TL faiz ödemesi yapıyordu. Finansman borçları azalacak.
FLORYA ACELEYE GETİRİLMEYECEK
Florya projesiyle ilgili kazanımı biraz açalım… Florya'daki konut projesi henüz ihaleye çıkmadı.
Bunun nedeni şu: Finans dünyası konut faizlerinin yeni yılla birlikte düşüşe geçmesini ve emlak piyasasının hareketlenmesini bekliyor. Böylece konut satışları da Galatasaray'ın istediği gelir seviyesine gelecek. [Nefes]