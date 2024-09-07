Galatasaray'da ayrılık açıklandı: Taylan Antalyalı

Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın Bodrumspor'a 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.

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Galatasaray'da ayrılık açıklandı: Taylan Antalyalı
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07 Eylül 2024 19:02
Son güncelleme 07 Eylül 2024 19:09
Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın Bodrumspor'a 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın 2024-2025 sezonu için Bodrumspor Spor Faaliyetleri A.Ş.'ye satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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