Galatasaray'da ayrılık açıklandı: Taylan Antalyalı

Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın Bodrumspor'a 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın 2024-2025 sezonu için Bodrumspor Spor Faaliyetleri A.Ş.'ye satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Detaylar birazdan...
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın 2024-2025 sezonu için Bodrumspor Spor Faaliyetleri A.Ş.'ye satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Detaylar birazdan...
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