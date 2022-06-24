Galatasaray'da Ayhan Akman Florya'ya dönüyor!

İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'le yollarını ayıran Galatasaray, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün efsanevi futbolcuları arasında yer alan Okan Buruk, camiaya teknik adam olarak döndü.



AYHAN AKMAN FLORYA'YA GERİ DÖNDÜ



Galatasaray'da Florya'ya geri dönen Ayhan Akman'ın görev tanımı belli oldu.



YENİ İDARİ MENAJERİ OLDU



Ajansspor'un haberine göre; Futbol Direktörü Cenk Ergün ile çalışacak olan Akman, sarı-kırmızılı kulübün yeni idari menajeri oldu. Ayhan Akman, Galatasaray'ın yeni idari sorumlusu olarak Cenk Ergün'ün ekibine dahil oldu.





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