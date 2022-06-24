Galatasaray'da Ayhan Akman Florya'ya dönüyor!

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı. Buruk'un göreve gelişi sonrası yardımcıları merak edilirken Ayhan Akman'ın da yeni görevi belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ayhan Akman Florya'ya dönüyor!
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24 Haziran 2022 14:14
İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'le yollarını ayıran Galatasaray, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün efsanevi futbolcuları arasında yer alan Okan Buruk, camiaya teknik adam olarak döndü.

AYHAN AKMAN FLORYA'YA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da Florya'ya geri dönen Ayhan Akman'ın görev tanımı belli oldu.

YENİ İDARİ MENAJERİ OLDU

Ajansspor'un haberine göre; Futbol Direktörü Cenk Ergün ile çalışacak olan Akman, sarı-kırmızılı kulübün yeni idari menajeri oldu. Ayhan Akman, Galatasaray'ın yeni idari sorumlusu olarak Cenk Ergün'ün ekibine dahil oldu.

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