Galatasaray'da aradan sonra ilk 11 değişiyor

Galatasaray'da milli aranın ardından ilk 11'de değişime gidilmesi planlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da aradan sonra ilk 11 değişiyor
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19 Mart 2024 08:05
Galatasaray'da hedef, milli aradan sonra çok daha iyi olmak. 11 maçlık galibiyet serisi ve 2 puanlık avantajla, kısa bir tatile giren sarı-kırmızılılar için gelecek iki hafta ilaç gibi olacak.

SANCHEZ VE AURİER HAZIR OLACAK

Sanchez bu milli arada tamamen iyileşip takımla çalışmalara başlayacak. Saha çalışmalarına başlayan Aurier de yine takımla antrenmanlarda yer alacak. Yine bu aranın sakatlıktan çıkan Abdülkerim Bardakcı ile haftalardır büyük fedakarlık yapan Icardi ve Kaan Ayhan gibi isimlere iyi gelmesi bekleniyor.

ZIYECH DE 11'E GİRECEK

Çaykur Rizespor karşısında oyuna girdikten kısa süre sonra kalitesini hatırlatan Hakim Ziyech, Kasımpaşa maçında süre aldığı bölümde ise tam anlamıyla gözlerin pasını sildi. Afrika Kupası'ndan sakat dönen ancak kısa sürede kendisini toparlayan tecrübeli yıldız, Milli ara sonrasındaki Hatay sınavında ilk 11'e dönmenin planlarını yapıyor.

4 GÜN İZİN VERİLDİ

Galatasaray'da milli ara nedeniyle futbolculara 4 gün izin verildi. Sezon başından bu yana çok bir maç takvimi geçiren oyuncular dinlenme imkanı bulacaklar. Sarı-kırmızılılarda cuma günü Antalya kampı başlayacak. Oyuncuların beraber vakit geçirmesi ve final dönemine tam konsantre girmesi planlanıyor.



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