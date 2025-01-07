Galatasaray'da anlaşma tamam: Eren Elmalı

Galatasaray, Eren Elmalı için Trabzonspor ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da anlaşma tamam: Eren Elmalı
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07 Ocak 2025 13:36
Son güncelleme 07 Ocak 2025 14:06
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sürpriz bir transferi resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Sarı kırmızılı takım, Eren Elmalı için Trabzonspor ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.

DURSUN ÖZBEK YÜRÜTÜYOR

Sarı kırmızılılarda transfer görüşmesini bizzat Dursun Özbek'in yürüttüğü belirtildi. Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşerek 3-4 milyon euro arasında ilk teklifini yaptı.

Galatasaray milli oyuncunun transferini 3,5 milyon euro bonservis karşılığında tamamladı. Anlaşmada ayrıca yüzde 20 de sonraki satıştan pay yer alacak.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

İki başkan arasında geçen görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'ın milli sol beki kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

24 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 1 asistlik performans gösterdi.



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