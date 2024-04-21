Galatasaray'da Abdülkerim, ligde dördüncü golünü attı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımın savunmasının en önemli oyuncularından olan Abdülkerim, hücumda da iyi bir performans sergiliyor. Pendikspor mücadelesinde takımınının ikinci golünü kaydeden 29 yaşındaki stoper, bu sezonki 4. kez bir lig maçında ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılı takımın savunmasının en önemli oyuncularından olan Abdülkerim, hücumda da iyi bir performans sergiliyor. Pendikspor mücadelesinde takımınının ikinci golünü kaydeden 29 yaşındaki stoper, bu sezonki 4. kez bir lig maçında ağları havalandırdı.
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