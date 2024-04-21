Galatasaray'da Abdülkerim, ligde dördüncü golünü attı

Galatasaray'ın savunmadaki yıldızı Abdülkerim Bardakcı, Pendikspor ağlarını sarsarak Süper Lig'de 4. golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Abdülkerim, ligde dördüncü golünü attı
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21 Nisan 2024 22:38
Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın savunmasının en önemli oyuncularından olan Abdülkerim, hücumda da iyi bir performans sergiliyor. Pendikspor mücadelesinde takımınının ikinci golünü kaydeden 29 yaşındaki stoper, bu sezonki 4. kez bir lig maçında ağları havalandırdı.

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