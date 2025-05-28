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Galatasaray'da 5. yıldız bereketi: 300 milyon TL

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray adeta para bastı. Sarı-kırmızılılar, 18-26 Mayıs tarihleri arasında ciddi bir geliri kasasına koydu.

calendar 28 Mayıs 2025 10:41
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 5. yıldız bereketi: 300 milyon TL
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18 Mayıs'ta şampiyonluğu ilan eden Galatasaray, 26 Mayıs akşam saatlerine kadar rekor bir geliri kasasına koydu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray, 18-26 Mayıs'ta 300 milyon TL ciro elde etti. Yenikapı'da yapılan kutlamalarda kurulan GS Store çadırında 25 Mayıs günü 12 milyon TL'lik ciro yapıldığı belirtildi.

Ayrıca mağazaların hafta sonunda da yurt genelinde 50 milyon lira kazandırdığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılılarda 5 yıldızlı yeni formaların çıkmasının ardından satışların katlanarak artması bekleniyor. 


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