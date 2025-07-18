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Galatasaray'da 18 milyon euro'luk pişmanlık!

Galatasaray, Victor Nelsson'u takımda düşünmüyor ve yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcu için daha önce Sevilla'nın teklif ettiği 18 milyon euro'luk teklifi kabul etmemenin pişmanlığını yaşıyor.

calendar 18 Temmuz 2025 13:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 18 milyon euro'luk pişmanlık!
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Galatasaray'dan geçen sezonun ikinci yarısında Roma'ya kiralanan Victor Nelsson, sezonun sona ermesiyle birlikte geri döndü.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Danimarkalı savunma oyuncusu ile yollarını ayırmak istiyor. Nelsson da Galatasaray'da kalmaya sıcak bakmıyor.

26 yaşındaki savunma oyuncusu için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olan Galatasaray, Nelsson için çözüm arıyor. Nelsson için daha önce Sevilla, 18 milyon euro'luk teklifte bulunmuştu. Sarı-kırmızılı takım, bu teklifi kabul etmemenin pişmanlığını yaşıyor.


Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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