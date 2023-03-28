Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Galatasaray'da tehlike çanları çalmaya başladı. Transferler ve yapılan projelerle gündem olan Sarı Kırmızılı ekibin yönetimini bu kez ciddi bir borç yükü beklemekte.Geçtiğimiz cumartesi günü yıllık olağan genel kurulun gerçekleştiği Galatasaray'da 31 Aralık 2022 itibarıyla net borç 4.6 milyar TL olarak açıklandı. Kongrede ibra problemi yaşamayan ve tüm üyelerin desteğini alan Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin asıl sınavı şimdi başlıyor. Çünkü kulübü nisan ayı içinde 400 milyon TL'yi bulan ödemeler bekliyor. Özbek ve kurmayları borçları kapatmak için harıl harıl kaynak arıyor. Yıldızlarla dolu mevcut kadro için 43 milyon Euro'luk bonservis yükümlülüğüne girildi. Nisan ayına ertelenmiş bonservis taksitlerinin yanı sıra futbol takımının birikmiş alacakları kapatılacak.FIFA'ya açtığı davayı kazanan Feghouli'ye ödenecek 1.6 milyon Euro tazminatla birlikte kısa vadeli borç yükü 400 milyon TL'yi buluyor. Yönetim, futbol takımı ile birlikte faaliyetlerine başladığı projelerine de tam mesai harcıyor. Mecidiyeköy'deki Leo-Rezidences projesini tamamlayacak kulüp, ayrıca eylül ayına kadar Kemerburgaz'daki yeni tesisini açacak ve inşaat maliyetleri için de kaynak aramaya başladı.