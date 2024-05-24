Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten 3 transfer!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Gökşen Fitik, Ayşe Cora ve Derin Erdoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten 3 transfer!
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24 Mayıs 2024 17:03
Son güncelleme 24 Mayıs 2024 19:57
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı yeni sezon transferlerine devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, son olarak OGM Ormanspor forması giyen oyun kurucu Gökşen Fitik ile 2 yıllık, Ayşe Cora ile 1 yıllık, Derin Erdoğan ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. 


Genç oyun kurucu Gökşen Fitij, geçen sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12,5 sayı, 4,5 ribaunt, 5,5 asist ortalamasıyla oynarken, Ayşe Cora da son olarak MKY İzmit Belediyespor forması giymişti. Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Derin Erdoğan ise İstanbul Üniversitesi forması da giymişti.

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