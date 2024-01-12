Galatasaray Çağdaş Faktoring çeyrek finale göz kırptı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, InvestInTheWest Enea Gorzow'u 87-73 mağlup ederek avantajı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Çağdaş Faktoring çeyrek finale göz kırptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2024 00:28
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Polonya ekibi InvestInTheWest Enea Gorzow'u 87-73 yendi.

Gorzow Wielkopolski şehrindeki AJP Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 geride bitiren sarı-kırmızılılar, devre arasına ise 45-34 önde girdi.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, üçüncü periyodunu 66-55 önde geçtiği mücadeleyi 87-73 kazanarak çeyrek final için avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery