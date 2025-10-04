04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
0-140'
04 Ekim
Lazio-Torino
2-140'
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-281'
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-010'
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
0-010'
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
0-010'
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
1-011'
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
0-041'
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Galatasaray - Beşiktaş U19 derbisinde kazanan yok!

U19 PAF Ligi 8. hafta maçında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray - Beşiktaş U19 derbisinde kazanan yok!
U19 PAF Ligi 8. hafta maçında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray'ı ilk yarıda öne geçiren golü 38. dakikada Berk Kızıldemir kaydetti. İkinci yarıda Beşiktaş'ta beraberliği sağlayan gol 78. dakikada Ozan Sevim attı.

Sarı-kırmızılar 42. dakikada Çağrı Balta ile penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki puanını 13 yaptı ve 7. sırada yer aldı. Beşiktaş, puanını 16'ya yükselterek 3. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
16 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
