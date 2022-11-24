Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten dev adım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş yönetimini değiştirmek için düğmeye bastı.



Dursun Özbek, köklü bir değişim hedefliyor. 7 olan yönetim kurulu üyesi sayısını 12'ye çıkarmayı planlayan Galatasaray Başkanı, güçlü bir kadro oluşturmak için görüşmelerini sürdürüyor. Camiada birliği sağlamak isteyen Özbek, eski başkan ve yöneticilerle de görüşme halinde. Kardeşi Mehmet Özbek'in yanı sıra eski yöneticilerden Abdürrahim Albayrak'ın yeni yönetimde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Dursun Özbek, listesini hazırladıktan sonra Sportif A.Ş için genel kurul çağrısında bulunacak. Kısa süre içinde şirketin yeni yönetiminin seçilmesi bekleniyor.





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