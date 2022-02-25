Galatasaray - Barcelona: Tarih ne diyor?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona ile 5. kez eşleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Barcelona: Tarih ne diyor?
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25 Şubat 2022 15:13
Galatasaray, tarihinde 5. kez Barcelona ile eşleşti.

Geride kalan 8 maçta Galatasaray, Barcelona'yı 1 kez mağlup etti, 2 kez berabere kaldı ve 5 kez kaybetti.

Barcelona deplasmanında yenilemeyen tek Türk takımı olan Galatasaray, İspanyol deviyle ilk olarak 1993/94 Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşti. İlk maçta evinde 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, Camp Nou'da 3-0 kaybetti.

1995'TE TARİHİ GALİBİYET

1994/95'te yine Şampiyonlar Ligi gruplarında iki takım eşleşti. Barcelona, Camp Nou'daki ilk maçı 2-1 kazandı. Galatasaray ise Ali Sami Yen çimlerinde 2-1 kazanmayı başardı.

CAMP NOU'DA BERABERLİK

2001/2002'de Galatasaray ile Barcelona bir kez da Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşti. İlk maçta Galatasaray, Camp Nou'da 2-2 berabere kaldı ve dünyaca ünlü stadyumdan mağlup olmadan ayrılan tek Türk takımı oldu.

SON EŞLEŞME 2002/03'DE

Galatasaray, son olarak 2002/03 sezonu şampiyonlar Ligi grup aşamasında Barcelona ile eşleşti. Ali Sami Yen'deki ilk maçta 2-0 kazanan Barcelona, Camp Nou'da da 3-1 kazandı.

BARÇA vs. TÜRK TAKIMLARI

Türk takımlarıyla oynadığı 14 Avrupa kupası maçının sadece üçünü kaybeden Barcelona (9G 2B), bu üç yenilgiyi de deplasmanda aldı:

0-3 vs Beşiktaş (Eylül 2000)
1-2 vs Galatasaray (Kasım 1994)
0-1 vs Trabzonspor (Eylül 1990)

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