Galatasaray - Barcelona: Tarih ne diyor?

Galatasaray, tarihinde 5. kez Barcelona ile eşleşti.



Geride kalan 8 maçta Galatasaray, Barcelona'yı 1 kez mağlup etti, 2 kez berabere kaldı ve 5 kez kaybetti.



Barcelona deplasmanında yenilemeyen tek Türk takımı olan Galatasaray, İspanyol deviyle ilk olarak 1993/94 Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşti. İlk maçta evinde 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, Camp Nou'da 3-0 kaybetti.



1995'TE TARİHİ GALİBİYET



1994/95'te yine Şampiyonlar Ligi gruplarında iki takım eşleşti. Barcelona, Camp Nou'daki ilk maçı 2-1 kazandı. Galatasaray ise Ali Sami Yen çimlerinde 2-1 kazanmayı başardı.



CAMP NOU'DA BERABERLİK



2001/2002'de Galatasaray ile Barcelona bir kez da Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşti. İlk maçta Galatasaray, Camp Nou'da 2-2 berabere kaldı ve dünyaca ünlü stadyumdan mağlup olmadan ayrılan tek Türk takımı oldu.



SON EŞLEŞME 2002/03'DE



Galatasaray, son olarak 2002/03 sezonu şampiyonlar Ligi grup aşamasında Barcelona ile eşleşti. Ali Sami Yen'deki ilk maçta 2-0 kazanan Barcelona, Camp Nou'da da 3-1 kazandı.



BARÇA vs. TÜRK TAKIMLARI



Türk takımlarıyla oynadığı 14 Avrupa kupası maçının sadece üçünü kaybeden Barcelona (9G 2B), bu üç yenilgiyi de deplasmanda aldı:



0-3 vs Beşiktaş (Eylül 2000)

1-2 vs Galatasaray (Kasım 1994)

0-1 vs Trabzonspor (Eylül 1990)





