Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Galatasaray, Emin Bayram'ın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray'la 2019 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Emin Bayram bu 4 sezonda Galatasaray ile 20 resmi maça çıkabildi ve bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.



