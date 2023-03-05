Galatasaray, Alex Telles'i istiyor!

Sol bek pozisyonunda ilk yarı ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray, yeni bir hamleye hazırlanıyor.



Sol bek pozisyonunu ara transfer döneminde Sam Adekugbe ile güçlendiren sarı kırmızılar, gelecek sezon sıkıntı yaşamamak adına rotasını şimdiden belirledi.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray, bonservisi Manchester United'da olan ve Sevilla'da top koşturan Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor.



Sarı kırmızılı takım yaz transfer döneminde Alex Telles için MANU'nun kapısını çalacak.



LİSTEDE İKİ İSİM DAHA VAR



Galatasaray ayrıca, Juventus'tan Alex Sandro ve Benfica'dan Alejandro Grimaldo'yu takibe aldı.



Haberde United ile 1,5 yıllık bir sözleşmesi kalan Brezilyalı sol bek Telles'in sezon sonunda büyük bir ihtimalle takımdan ayrılacağı belirtildi. MANU'nun da başarılı oyuncu ile sözleşme uzatma niyetinin olmadığı aktarıldı.



Telles, Sevilla'da yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle 1,5 ay forma giyemedi.



Brezilyalı yıldız, 2014 ile 2016 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti. Telles, Sevilla formasıyla bu sezon çıktığı 23 maçta 3 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ