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Galatasaray, Ahmetcan Kaplan için devrede!

Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ın şartlarını sordu. Genç oyuncu, sarı-kırmızılılara transfer olmaya olumlu yaklaşıyor.

calendar 20 Haziran 2025 14:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray, Ahmetcan Kaplan için devrede!
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Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, savunma hattı için genç ve potansiyelli bir ismi gündemine aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Ajax'ta forma giyen milli stoper Ahmetcan Kaplan'ın transfer şartlarını öğrenmek için harekete geçti.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Ajax'ta yeterince forma şansı bulamayan Ahmetcan Kaplan'ın da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 15 maça çıkıp 1072 dakika süre alan Ahmetcan Kaplan, 2 gol kaydetti.




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