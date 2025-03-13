Galatasaray'a Taylan Bulut transferinde rakip

Galatasaray'ın takip ettiği 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut için Avusturya ekibi Salzburg rakip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Taylan Bulut transferinde rakip
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13 Mart 2025 11:22
Alman basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın bir süredir takip ettiği Schalke forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Taylan Bulut ile Salzburg'unda ilgilendiği belirtildi.

19 yaşındaki sağ bekin Schalke 04 ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

SALZBURG TEMASA GEÇECEK

Alman basınındaki haberlere göre Salzburg tarafının en kısa zamanda Taylan transferi için oyuncu tarafı ve Schalke ile temasa geçeceği belirtildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Taylan, bu sezon Bundesliga 2'de Schalke ile 23 maça çıktı, 1 gol atıp 1 asist yaptı.

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