Galatasaray'a Taylan Bulut transferinde rakip

Alman basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın bir süredir takip ettiği Schalke forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Taylan Bulut ile Salzburg'unda ilgilendiği belirtildi.
19 yaşındaki sağ bekin Schalke 04 ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
SALZBURG TEMASA GEÇECEK
Alman basınındaki haberlere göre Salzburg tarafının en kısa zamanda Taylan transferi için oyuncu tarafı ve Schalke ile temasa geçeceği belirtildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Taylan, bu sezon Bundesliga 2'de Schalke ile 23 maça çıktı, 1 gol atıp 1 asist yaptı.
19 yaşındaki sağ bekin Schalke 04 ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
SALZBURG TEMASA GEÇECEK
Alman basınındaki haberlere göre Salzburg tarafının en kısa zamanda Taylan transferi için oyuncu tarafı ve Schalke ile temasa geçeceği belirtildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Taylan, bu sezon Bundesliga 2'de Schalke ile 23 maça çıktı, 1 gol atıp 1 asist yaptı.
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