Galatasaray'a Polonyalı stoper!

Galatasaray, Legia Varşova forması giyen Maik Nawrocki'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Polonyalı stoper!
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20 Temmuz 2023 16:21
Victor Nelsson'un ayrılma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdüren Galatasaray yeni bir ismi gündemine aldı: Maik Nawrocki...

Polonya basınında yer alan haber göre; Galatasaray, Legia Varşova forması giyen Maik Nawrocki ile ilgileniyor.

SADECE GALATASARAY DEĞİL

Habere göre 22 yaşındaki stoper ile İskoçya ekibi Celtic de ilgileniyor.

Oyuncu için Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

MAIK NAWROCKI KİMDİR?

Werder Bremen altyapısında yetişen Polonyalı oyuncu, Temmuz 2022 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Varşova'ya transfer oldu. Polonya ekibiyle toplamda 60 maça çıkan Nawrocki, 5 gol ve 4 asist yaptı.

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