Galatasaray'a Osimhen'den 300 Milyon TL!

GS Store mağazalarının bu ay fiziki olarak satmaya başladığı Victor Osimhen koleksiyonunda hedef 100 bin satış olarak belirlenmişti.



'Solo il Gala' adı verilen Osimhen kutusunda 30 bin barajı aşıldı. Bu kampanyanın cirosu şu an 300 milyon TL seviyesine ulaştı.



Nijeryalı forvet, kızı ile birlikte bu ürünün reklam tanıtımında yer aldı.



26 yaşındaki yıldız, sakat olduğu dönemde bu videonun paylaşılmasını istemedi ve motivasyonunu sahalara dönmeye verdi.



