Galatasaray'a kötü haber: Onyedika

Club Brugge, Raphael Onyedika için Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a kötü haber: Onyedika
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2024 19:13
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Belçika'dan kötü haber geldi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Galatasaray'ın Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika için yaptığı teklif, kabul edilmedi.

20 MİLYON EURO İSTEDİLER

Haberde, Belçika ekibinin Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz gördüğü ve 20 milyon euro istediği ifade edildi.

ONYEDIKA'YA BİLDİRİLDİ

Öte yandan Galatasaray ile 5 yıllık anlaşmaya varan Onyedika'nın, kulübü tarafından bu transferin gerçekleşmeyeceği yönünde bilgilendirildiği belirtildi.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 6 resmi maçta gol katkısı yapamadı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery