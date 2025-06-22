Yeni sezonda ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Defans hattına bir sol stoper eklemek için arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılar'ın Belçika ekibi Union S.G'de forma giyen Japon stoper Koki Machida'yı gündemine aldığı öğrenildi.
İLERLEYEN GÜNLERDE TEKLİF YAPILACAK
Scout ekibinden gelen olumlu rapor sonrası oyuncu için araştırmalara başlayan Cimbom'un ilerleyen günlerde 27 yaşındaki savunmacı için teklif yapma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.
PERFORMANSI
1.90 boyundaki oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra etkili müdahaleleriyle de ön plana çıkan bir isim. Belçika ekibiyle bu sezon 48 maçta görev yapan Machida söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Union S.G ile 1 yıl daha kontratı bulunan deneyimli savunmacının 11 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Machida, Japonya Milli Takımı ile de 17 maçta görev yaptı.
Defans hattına bir sol stoper eklemek için arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılar'ın Belçika ekibi Union S.G'de forma giyen Japon stoper Koki Machida'yı gündemine aldığı öğrenildi.
İLERLEYEN GÜNLERDE TEKLİF YAPILACAK
Scout ekibinden gelen olumlu rapor sonrası oyuncu için araştırmalara başlayan Cimbom'un ilerleyen günlerde 27 yaşındaki savunmacı için teklif yapma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.
PERFORMANSI
1.90 boyundaki oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra etkili müdahaleleriyle de ön plana çıkan bir isim. Belçika ekibiyle bu sezon 48 maçta görev yapan Machida söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Union S.G ile 1 yıl daha kontratı bulunan deneyimli savunmacının 11 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Machida, Japonya Milli Takımı ile de 17 maçta görev yaptı.
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