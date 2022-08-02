Galatasaray'a İsveçli golcü

Haris Seferovic'in ardından forvet hattına bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



İsveç basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların Spartak Moskova ile sözleşmesini fesheden Jordan Larsson ile ilgilendiği aktarıldı.



Geçtiğimiz sezonu Yunan ekibi AIK'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray dışında; Olympiakos, Celtic, Nottingham Forest, Basel ve Mallorca'nın da transfer etmek için takip ettiği ifade edildi. Larsson'un kısa süre içerisinde yeni takımına karar vereceği kaydedildi.



Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İsveçli futbolcu, geçtiğimiz sezon AIK'de çıktığı 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ