Galatasaray'a İsveçli golcü

Galatasaray'ın, İsveçli forvet Jordan Larsson için somut bir ilgisinin olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'a İsveçli golcü
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02 Ağustos 2022 15:49
Haris Seferovic'in ardından forvet hattına bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İsveç basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların Spartak Moskova ile sözleşmesini fesheden Jordan Larsson ile ilgilendiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonu Yunan ekibi AIK'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray dışında; Olympiakos, Celtic, Nottingham Forest, Basel ve Mallorca'nın da transfer etmek için takip ettiği ifade edildi. Larsson'un kısa süre içerisinde yeni takımına karar vereceği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İsveçli futbolcu, geçtiğimiz sezon AIK'de çıktığı 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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