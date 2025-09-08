08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

Galatasaray'a İsveçli genç yetenek!

Galatasaray, Malmö'nün 22 yaşındaki orta sahası Otto Rosengren için bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 08 Eylül 2025 11:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a İsveçli genç yetenek!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günlerden geçiyor.

Transfer döneminde Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar rotasyonu genişletmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Yabancı kontenjanında 1 boşluğu bulunan ve 23 yaş altı kontenjanında 1 kişilik yeri olan sarı-kırmızılılar bu doğrultuda da 2003 ve sonrası doğumlu bir transfer yaparak rotasyonu genişletmeyi amaçlıyor.



Merkez orta saha mevkisinde yalnızca 5 alternatifi bulunan Cimbom, bu mevkiye bir ekleme yaparak hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem de kupada mücadele edeceği sezonda oyunculara çok fazla yük bindirmemeyi amaçlıyor.

Merkez orta saha transferiyle ilgili Galatasaray'ın scout ekibinin uzun süredir izlediği flaş bir ismin transferi için harekete geçildiği iddia edildi.

Transferfeed'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar Malmö forması giyen 22 yaşındaki İsveçli genç yetenek Otto Rosengren için kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor.

4 MİLYON EURO TEKLİF

Haberde Galatasaray'ın genç futbolcuyu transfer etmek için bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'yu bulan bir teklif yapacağı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ VE DEĞERİ

1 kez İsveç milli takımının da formasını giyen Otto, İsveç U21 takımının da formasını 12 kez giyerken 3 gol kaydetti. Malmö ile mevcut sözleşmesi 31 Aralık 2027'de sona erecek genç futbolcunun 2 milyon 500 bin Euro'luk değeri bulunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon İsveç ekibi ile Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 8 maçta saha çıkan Rosengren, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezonda ise İsveç Ligi'nde 20 maçta sahaya çıkan genç futbolcu 2 gol ve 6 asist kaydetmişti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
