Galatasaray'a Fransa'dan Kamerunlu dinamo!

CAMPOS ÖNERDİ

Fransız futbolunun efsane takımlarından Bordeaux küme düştü. Gelecek sezon 2 değil kurallara uymadığı için 3. Lig'de oynayacak.Bordeaux'nun yıldızları ise bir bir dağılmaya başlarken Score Fransa, Kamerunlı Jean Onana'nın Galatasaray'a gideceğini iddia etti.5 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan 22 yaşındaki futbolcunun, Bordeaux'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.Ancak alt ligde oynamak istemeyen genç ön libero ile ilgilenen ilk kulübün Galatasaray olduğu belirtildi.Bordeaux'ya katılmadan Lille'de bulunan Onana'nın eski spor direktörü Luis Campos'un tavsiyesi üzerine sarı-kırmızılı kulüpten teklif aldığı da bildirildi.Campos şu anda Galatasaray'da değil ancak transferin gerçekleşme olasılığı oldukça yüksek' yorumu yapıldı. Jean Onana'nın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.