Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
RAMS Park'ta oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-0 kazandı. Konuk ekibe turu getiren golleri 6. dakikada Markao, 84. dakikada Mendes kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla kupaya çeyrek finalde veda etti. Yarı finale çıkan Karagümrük, Trabzonspor'un rakibi oldu.
Galatasaray bir sonraki maçını ligde deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak. Karagümrük ise Adana Demir ile oynayacak.
KUPADA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞÖYŞE;
Beşiktaş - MKE Ankaragücü
Trabzonspor - Karagümrük
OKAN BURUK'TAN ROTASYON
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda rotasyon yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Lucas Torreira, Baran Demiroğlu, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius yer aldı.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 2-1 kazandıkları Bitexen Antalyaspor maçının ilk 11'de sadece 5 oyuncusu kupa maçının başlangıç kadrosuna aldı.
Tecrübeli teknik adam, takım kaptanı Fernando Muslera'yı kadroya almazken, Sanchez, Kerem Demirbay, Mertens, Torreira ve Vinicus'u ise yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Günay, Kaan, Abdülkerim, Oliveira, Berkan ve Zaha'yı sahaya sürdü.
ICARDI KADRODA YOK
Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi Fatih Karagümrük karşısında kadroya almadı.
Cezası nedeniyle 27. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Icardi, kırmızı-siyahlılara karşı da sahaya çıkmadı. Tecrübeli futbolcunun dünkü antrenmanda aldığı darbeye bağlı ağrısı olduğu için maç kadrosunda olmadığı bildirildi.
JOKER BARIŞ BU KEZ FORVETTE
Galatasaray'da bu sezon birçok bölgede görev yapan Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük'e karşı en ileride gol aradı.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon kale, stoper ve defansif orta saha haricinde tüm mevkilerde görev verdiği 23 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük maçında santrfor oynattı.
Antalyaspor ile 3 gün önce yapılan Süper Lig maçında sağ bekte oynayan Barış Alper, bu mücadelede hücumun en ucunda forma giydi.
OLIVEIRA 18, ZAHA 5 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Serio Oliveira 18, Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, 5 resmi maçın ardından ilk 11'de forma giydi.
Sarı-kırmızılı formayı son kez ilk 11'de 2 Aralık'ta yapılan Siltaş Yapı Pendikspor maçında giyen Oliveira, yaklaşık 2 ay sonra başlangıç kadrosuna girdi. Sonraki süreçte sakatlığı nedeniyle 12 maçı kaçıran Oliveira, 4 müsabakada sonradan oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu, 2 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen süre almadı.
Son olarak Türkiye Kupası son 16 turundaki Teksüt Bandırmaspor müsabakasına 11'de başlayan Zaha, sonrasındaki 3 Süper Lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçına sonradan oyuna girdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un beklentilerini karşılamadığını açıkladığı 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Fatih Karagümrük mücadelesinin başlangıç 11'inde yer aldı.
FİLİSTİN UNUTULMADI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ile ilgili mesaj verdi.
Taraftarlar, kale arkası tribününe "Özgür Filistin (Free Palestine)" yazılı pankart astı.
MAÇ GOLLE BAŞLADI
Konuk ekip Fatih Karagümrük, 6. dakikada Markao ile öne geçti. İki takımın da kontrollü başladığı maçta Karagümrük, hızlı bir hücum yakaladı. Mendes'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Markao, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Markao yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Bu golden 3 dakika sonra Galatasaray etkili bir atak yakaladı. Derrick Köhn'ün son çizgiden ortası arka direkte Tete'nin önüne düştü. Onun yerden sert vuruşun kaleci Emre iyi çeldi.
Karagümrük golün ardından tempoyu düşük tutmak istedi ve bunda da başarılı oldu. Maçın 20. dakikasında kadar neredeyse pek pozisyon olmadı.
KARAGÜMRÜK KAÇIRDI!
Rakip kaleye yüklense de pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray, kalesinde tehlike yaşadı. Hızlı gelişen Karagümrük atağında Can Keleş, sağ çaprazdan çok iyi bir şut çıkardı. Top üstten az farkla auta gitti.
G.SARAY İÇİN EN NET POZİSYON
Galatasaray'ın rakip ceza sahasına yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Kerem Aktürkoğlu ortaladı. Kale önünde Abdülkerim iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Top direğin dibinden dışarı gitti.
BASKI SONUÇ VERMEDİ
Galatasaray ilk yarının sonlarına gidilirken topun kontrolünü tamamen eline aldı. Sarı kırmızılı takım mücadelenin 37. dakikasında Kerem ile gole yaklaştı. Köhn'ün pasında sol çaprazda topla buluşan Kerem, sol ayağıyla vuruşunu yapsa da kaleci Emre gole izin vermedi.
BERKAN-OLIVEIRA-TETE
Galatasaray Berkan, Oliveira ve Tete üçgeniyle 44. dakikada kazandığı mutlak gol pozisyonu harcadı. Oliveira ile duvar pasına giren Berkan, topu bekletmeden sağdan bindiren Tete'ye bıraktı. Onun yakın mesafeden vuruşu üstten auta gitti.
İlk yarı ciddi bir atak olmadı ve oyuncular devreye 1-0 Karagümrük üstünlüğüyle gitti.
KARAGÜMRÜK NET FIRSATI KAÇIRDI
İkinc yarı Karagümrük'ün tehlikeli atağıyla başladı. Mendes, Köhn'den çaldığı topla birlikte sol çaprazdan içeri girdi. Sert şutu yakın köşeden dışarı gitti.
Galatasaray, Kerem Demirbay ile kaleyi yokladı. Sarı kırmızılı takımın ön alan baskısıyla kazandığı topu Demirbay uzaktan kaleye gönderdi. Bu top üstten az farkla auta gitti.
GALATASARAY ZAHA İLE DENEDİ
Galatasaray ikinci yarı istediği baskıyı kuramasa da zaman zaman tehlike yaratttı. Zaha, sağ çaprazdan aldığı topu sol ayağıyla kaleye gönderdi. Kaleci Emre Bilgin topu rahat kontrol etti.
Sarı kırmızılı takımdan 65. dakikada bir atak daha geldi. Köhn, rakiplerinden sıyrılıp son çizgiye indi. İçeri çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
GALATASARAY DİREĞE TAKILDI
Maçta son dakikalara girilirken Galatasaray baskısını beraberlik için arttırdı. Derrick Köhn'ün sol çaprazdan yaptığı sert vuruş üst direkten oyun alanına geldi.
KARAGÜMRÜK BİR GOL DAHA BULDU
Galatasaray'ın çıkarken kaybettiği topu Emre Mor iyi taşıdı ve boş alandaki Mendes'e bıraktı. Onun ceza sahası dışından vuruşu 84. dakikada ağlarla buluştu.
Bu golün ardından başka ciddi bir pozisyon olmadı ve Karagümrük maçı 2-0 kazanarak kupa bir üst tura çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada kırmızı-siyahlılar öne geçti. Orta alanda kaptırılan top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes'in pasında ceza sahasına giren Marcao, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.
9. dakikada Köhn'ün soldan ortasında arkaya açılan top Tete'de kaldı. Brezilyalı oyuncunun kontrol ettikten sonra çektiği şutta kaleci Emre Bilgin, yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Marcao'nun pasında topla buluşan Can Keleş, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
32. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası dönen topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine doğru ortasını yaptı. Altıpas çizgisi önünde kafa vuruşunu yapan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
44. dakikada Berkan Kutlu'nun pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete'nin şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu, altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Direğe çarpan meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.
62. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Zaha, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Emre Bilgin, bu şut sonrası meşin yuvarlağı kontrol etti.
70. dakikada Lasagna'nın getirdiği topta Mendes, ceza sahası içinden şutunu çekti. Bu vuruş sonrası meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
77. dakikada Köhn, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert şut çekti. Bu vuruş sonrası direğe çarpan meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması taca gönderdi.
84. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in kaptırdığı top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
90+2. dakikada Lasagna'nın attığı pasta savunma arkasına sarkan Mendes, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.
Müsabaka, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Berkan Kutlu (Dk. 58 Vinicius), Oliveira (Dk. 46 Kerem Demirbay), Tete (Dk. 46 Mertens), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Torreira), Zaha (Dk. 82 Sanchez), Barış Alper Yılmaz
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli (Dk. 80 Paoletti), Bertolacci (Dk. 59 Kourbelis), Can Keleş (Dk. 59 Emre Mor), Eysseric (Dk. 83 Salih Dursun), Mendes, Marcao (Dk. 59 Lasagna)
Goller: Dk. 6 Marcao, Dk. 84 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük),
Sarı kartlar: Dk. 50 Veseli (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 56 Nelsson (Galatasaray)
RAMS Park'ta oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-0 kazandı. Konuk ekibe turu getiren golleri 6. dakikada Markao, 84. dakikada Mendes kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla kupaya çeyrek finalde veda etti. Yarı finale çıkan Karagümrük, Trabzonspor'un rakibi oldu.
Galatasaray bir sonraki maçını ligde deplasmanda Beşiktaş ile oynayacak. Karagümrük ise Adana Demir ile oynayacak.
KUPADA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞÖYŞE;
Beşiktaş - MKE Ankaragücü
Trabzonspor - Karagümrük
OKAN BURUK'TAN ROTASYON
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda rotasyon yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Lucas Torreira, Baran Demiroğlu, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius yer aldı.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 2-1 kazandıkları Bitexen Antalyaspor maçının ilk 11'de sadece 5 oyuncusu kupa maçının başlangıç kadrosuna aldı.
Tecrübeli teknik adam, takım kaptanı Fernando Muslera'yı kadroya almazken, Sanchez, Kerem Demirbay, Mertens, Torreira ve Vinicus'u ise yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Günay, Kaan, Abdülkerim, Oliveira, Berkan ve Zaha'yı sahaya sürdü.
ICARDI KADRODA YOK
Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi Fatih Karagümrük karşısında kadroya almadı.
Cezası nedeniyle 27. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Icardi, kırmızı-siyahlılara karşı da sahaya çıkmadı. Tecrübeli futbolcunun dünkü antrenmanda aldığı darbeye bağlı ağrısı olduğu için maç kadrosunda olmadığı bildirildi.
JOKER BARIŞ BU KEZ FORVETTE
Galatasaray'da bu sezon birçok bölgede görev yapan Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük'e karşı en ileride gol aradı.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon kale, stoper ve defansif orta saha haricinde tüm mevkilerde görev verdiği 23 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük maçında santrfor oynattı.
Antalyaspor ile 3 gün önce yapılan Süper Lig maçında sağ bekte oynayan Barış Alper, bu mücadelede hücumun en ucunda forma giydi.
OLIVEIRA 18, ZAHA 5 MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Serio Oliveira 18, Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, 5 resmi maçın ardından ilk 11'de forma giydi.
Sarı-kırmızılı formayı son kez ilk 11'de 2 Aralık'ta yapılan Siltaş Yapı Pendikspor maçında giyen Oliveira, yaklaşık 2 ay sonra başlangıç kadrosuna girdi. Sonraki süreçte sakatlığı nedeniyle 12 maçı kaçıran Oliveira, 4 müsabakada sonradan oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu, 2 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen süre almadı.
Son olarak Türkiye Kupası son 16 turundaki Teksüt Bandırmaspor müsabakasına 11'de başlayan Zaha, sonrasındaki 3 Süper Lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçına sonradan oyuna girdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un beklentilerini karşılamadığını açıkladığı 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Fatih Karagümrük mücadelesinin başlangıç 11'inde yer aldı.
FİLİSTİN UNUTULMADI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin ile ilgili mesaj verdi.
Taraftarlar, kale arkası tribününe "Özgür Filistin (Free Palestine)" yazılı pankart astı.
MAÇ GOLLE BAŞLADI
Konuk ekip Fatih Karagümrük, 6. dakikada Markao ile öne geçti. İki takımın da kontrollü başladığı maçta Karagümrük, hızlı bir hücum yakaladı. Mendes'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Markao, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Markao yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.
Bu golden 3 dakika sonra Galatasaray etkili bir atak yakaladı. Derrick Köhn'ün son çizgiden ortası arka direkte Tete'nin önüne düştü. Onun yerden sert vuruşun kaleci Emre iyi çeldi.
Karagümrük golün ardından tempoyu düşük tutmak istedi ve bunda da başarılı oldu. Maçın 20. dakikasında kadar neredeyse pek pozisyon olmadı.
KARAGÜMRÜK KAÇIRDI!
Rakip kaleye yüklense de pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray, kalesinde tehlike yaşadı. Hızlı gelişen Karagümrük atağında Can Keleş, sağ çaprazdan çok iyi bir şut çıkardı. Top üstten az farkla auta gitti.
G.SARAY İÇİN EN NET POZİSYON
Galatasaray'ın rakip ceza sahasına yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Kerem Aktürkoğlu ortaladı. Kale önünde Abdülkerim iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Top direğin dibinden dışarı gitti.
BASKI SONUÇ VERMEDİ
Galatasaray ilk yarının sonlarına gidilirken topun kontrolünü tamamen eline aldı. Sarı kırmızılı takım mücadelenin 37. dakikasında Kerem ile gole yaklaştı. Köhn'ün pasında sol çaprazda topla buluşan Kerem, sol ayağıyla vuruşunu yapsa da kaleci Emre gole izin vermedi.
BERKAN-OLIVEIRA-TETE
Galatasaray Berkan, Oliveira ve Tete üçgeniyle 44. dakikada kazandığı mutlak gol pozisyonu harcadı. Oliveira ile duvar pasına giren Berkan, topu bekletmeden sağdan bindiren Tete'ye bıraktı. Onun yakın mesafeden vuruşu üstten auta gitti.
İlk yarı ciddi bir atak olmadı ve oyuncular devreye 1-0 Karagümrük üstünlüğüyle gitti.
KARAGÜMRÜK NET FIRSATI KAÇIRDI
İkinc yarı Karagümrük'ün tehlikeli atağıyla başladı. Mendes, Köhn'den çaldığı topla birlikte sol çaprazdan içeri girdi. Sert şutu yakın köşeden dışarı gitti.
Galatasaray, Kerem Demirbay ile kaleyi yokladı. Sarı kırmızılı takımın ön alan baskısıyla kazandığı topu Demirbay uzaktan kaleye gönderdi. Bu top üstten az farkla auta gitti.
GALATASARAY ZAHA İLE DENEDİ
Galatasaray ikinci yarı istediği baskıyı kuramasa da zaman zaman tehlike yaratttı. Zaha, sağ çaprazdan aldığı topu sol ayağıyla kaleye gönderdi. Kaleci Emre Bilgin topu rahat kontrol etti.
Sarı kırmızılı takımdan 65. dakikada bir atak daha geldi. Köhn, rakiplerinden sıyrılıp son çizgiye indi. İçeri çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
GALATASARAY DİREĞE TAKILDI
Maçta son dakikalara girilirken Galatasaray baskısını beraberlik için arttırdı. Derrick Köhn'ün sol çaprazdan yaptığı sert vuruş üst direkten oyun alanına geldi.
KARAGÜMRÜK BİR GOL DAHA BULDU
Galatasaray'ın çıkarken kaybettiği topu Emre Mor iyi taşıdı ve boş alandaki Mendes'e bıraktı. Onun ceza sahası dışından vuruşu 84. dakikada ağlarla buluştu.
Bu golün ardından başka ciddi bir pozisyon olmadı ve Karagümrük maçı 2-0 kazanarak kupa bir üst tura çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada kırmızı-siyahlılar öne geçti. Orta alanda kaptırılan top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes'in pasında ceza sahasına giren Marcao, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.
9. dakikada Köhn'ün soldan ortasında arkaya açılan top Tete'de kaldı. Brezilyalı oyuncunun kontrol ettikten sonra çektiği şutta kaleci Emre Bilgin, yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Marcao'nun pasında topla buluşan Can Keleş, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
32. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası dönen topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine doğru ortasını yaptı. Altıpas çizgisi önünde kafa vuruşunu yapan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
44. dakikada Berkan Kutlu'nun pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete'nin şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu, altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Direğe çarpan meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.
62. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Zaha, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Emre Bilgin, bu şut sonrası meşin yuvarlağı kontrol etti.
70. dakikada Lasagna'nın getirdiği topta Mendes, ceza sahası içinden şutunu çekti. Bu vuruş sonrası meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
77. dakikada Köhn, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert şut çekti. Bu vuruş sonrası direğe çarpan meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması taca gönderdi.
84. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in kaptırdığı top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
90+2. dakikada Lasagna'nın attığı pasta savunma arkasına sarkan Mendes, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.
Müsabaka, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Berkan Kutlu (Dk. 58 Vinicius), Oliveira (Dk. 46 Kerem Demirbay), Tete (Dk. 46 Mertens), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Torreira), Zaha (Dk. 82 Sanchez), Barış Alper Yılmaz
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli (Dk. 80 Paoletti), Bertolacci (Dk. 59 Kourbelis), Can Keleş (Dk. 59 Emre Mor), Eysseric (Dk. 83 Salih Dursun), Mendes, Marcao (Dk. 59 Lasagna)
Goller: Dk. 6 Marcao, Dk. 84 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük),
Sarı kartlar: Dk. 50 Veseli (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 56 Nelsson (Galatasaray)
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