Galatasaray, 8 tarihi rekor için geri sayımda

Galatasaray'ın hocası Buruk, Sarı-Kırmızılı ekibin başında yine rekor üstüne rekor kırmaya hazırlanıyor... Galatasaray kalan 6 haftada da aynı başarı grafiğini sürdürürse sadece şampiyon olmakla kalmayacak, tekrar kırılması zor puan rekorlarına imza atmış olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 8 tarihi rekor için geri sayımda
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19 Nisan 2024 08:19
Okan Buruk yönetiminde geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve tecrübeli hocayla büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray yeni rekorlara hazırlanıyor.

Teknik direktör Buruk birçok rekoru kırarken takım olarak da Sarı-Kırmızılılar tarihe geçebilir.

İşte Aslan'ın tarih yazma serüveni...

1- Üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den bu yana; bu sezon 32 haftada müthiş bir performans gösteren lider Galatasaray (87) şimdiden 36 şampiyonun 33'ünü daha fazla puan toplayarak geride bıraktı.

2- Galatasaray; üç puanlı sistemdeki 16 şampiyonluğundan 14'ünü geçti. Galatasaray'ın kendi rekorları, 1987-1988'de 38 maçta kazanılan 90 puan ve geçen sezon 36 maç sonunda 88 puanla kazandığı şampiyonluklar.

3- Fenerbahçe'nin 8 şampiyonluğunun 7'sini, Beşiktaş'ın 9 şampiyonluğunun tamamını, Bursaspor, Başakşehir ve Trabzonspor'un 1'er şampiyonluğunu puan olarak geride bıraktı.

4- Galatasaray, Okan Buruk'la lig tarihinin 32. haftalar itibarıyla en iyi performansını yaşıyor, 2,72'lik rekor puan ortalamasıyla devam ediyor.

5- Bu haftaki Pendikspor maçı kazanılırsa; 90 puana ulaşacak olan Galatasaray üç puanlı sistemdeki kendi 16 şampiyonluğunun 15'ni geçecek; 1987-1988'deki 90 puanlı şampiyonluğunu egale edecek.

6- Okan Buruk da aynı zamanda Pendikspor galibiyetiyle; geçen sezon 88 puanlı şampiyonluğunu geride bırakacak. Derwall-Mustafa Denizli (1987-1988) rekoruna ortak olarak, Galatasaray tarihine adını bir kez daha yazdıracak.

7- 34. haftadaki Adana Demirspor maçında alınacak 3 puan, Galatasaray'ı lig tarihinde Fenerbahçe'ye ait 93 puanlı rekora ortak edecek. Okan Buruk da Todor Veselinovic'i yakalayacak, en yüksek puana ulaşan ilk yerli teknik adam olacak.

8- Final niteliğindeki kalan haftalar, puan ortalaması göz önüne alındığında yakalanması zor rekorları beraberinde Galatasaray'a getirecek gibi görünüyor.

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