İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City ile Watford karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 5-1'lik skorla kazandı.



Manchester City'de Gabriel Jesus 4, 23, 49'da penaltıdan ve 53. dakikada 4 kez fileleri havalandırdı. Brezilyalı golcü, 34. dakikada Rodri'nin attığı golde de asisti yaptı.



Watford'un tek golü 28. dakikada Hassane Kamara'dan geldi.



Manchester City, bu galibiyetle birlikte puanını 80'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla ikinci Liverpool'un 4 puan önüne geçti. 19. sıradaki Watford ise 22 puanda kaldı ve kümede kalma hattıyla olan 7 puanlık mesafeyi azaltamadı.



Manchester City, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Watford ise sahasında Burnley'i ağırlayacak.





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