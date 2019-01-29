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G.Saray'ın rakibi Benfica ligde 5 golle güldü!

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz Ligi maçında Boavista'yı 5-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
G.Saray'ın rakibi Benfica ligde 5 golle güldü!
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29 Ocak 2019 23:51
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Benfica, Portekiz Ligi'nde 19. haftada Boavista ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 9. dakikasında Joao Felix ile öne geçen Benfica, 28. dakikada Pizzi ile farkı 2'ye çıkardı. Boavista, 42. dakikada Joao Talocha ile skoru 2-1'e getirdi.

Benfica 54. dakikada Haris Seferovic ile 3. golü buldu. Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise sahneye yine Seferovic çıktı ve skoru 4-1'e getiren golü kaydetti.

Son sözü 86. dakikada Grimaldo söyledi ve Benfica, Boavista'yı 5-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 44'e yükseltti ve lider Porto'yu takip etmeyi sürdürdü. Boavista ise 16 puanda kaldı.

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