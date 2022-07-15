G.Saray, Aurier'de bir adım önde

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier için diğer takımlardan bir adım önde olduğu yazıldı.



Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, Serge Aurier ile transfer görüşmelerinde belli bir noktaya geldi ve oyuncunun diğer taliplerine oranla bir adım öne geçti. Fildişi Sahilli oyuncuyu, Galatasaray'ın dışında Premier Lig'in yeni ekibi Fulham ve La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'in de istediği ifade edildi. Ayrıca İtalya Serie A ekiplerinden birinin de Aurier'e ilgi gösterdiği belirtildi.



Haberde; Galatasaray ile görüşmelerde belli bir noktaya gelmesine rağmen Aurier'in henüz net bir karar vermediği ve düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğu ifade edildi.



Geçtiğimiz sezonu Villareal'de geçiren Serge Aurier, çıktığı 24 maçta 2 asistlik katkı sağladı.

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