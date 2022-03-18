Futsalda Karadağ'ı devirdik!

Türkiye, Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ikinci maçında Karadağ'ı 4-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futsalda Karadağ'ı devirdik!
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18 Mart 2022 00:19
Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1. Grup müsabakasında Türkiye, ikinci maçında Karadağ'ı 4-1 yendi.

Türkiye, İtalya, Karadağ ve Hollanda'nın yer aldığı 1. Grup'un ikinci maçları Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda oynandı.

Grubun ikinci maçlarında Türkiye, Karadağ'ı 4-1, İtalya da Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

İkinci maçların ardından grupta İtalya 6 puanla birinci, Türkiye 3 puan ve averajla ikinci, Karadağ 3 puanla üçüncü ve Hollanda puansız dördüncü sırada yer aldı.

Cumartesi günü oynanacak grubun son maçlarında, Türkiye ile Hollanda, Karadağ ile de İtalya karşı karşıya gelecek.

Grubu lider olarak tamamlayan takım, 3-10 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Jaen kentinde oynanacak Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

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