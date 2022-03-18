Futsalda Karadağ'ı devirdik!

Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1. Grup müsabakasında Türkiye, ikinci maçında Karadağ'ı 4-1 yendi.
Türkiye, İtalya, Karadağ ve Hollanda'nın yer aldığı 1. Grup'un ikinci maçları Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda oynandı.
Grubun ikinci maçlarında Türkiye, Karadağ'ı 4-1, İtalya da Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.
İkinci maçların ardından grupta İtalya 6 puanla birinci, Türkiye 3 puan ve averajla ikinci, Karadağ 3 puanla üçüncü ve Hollanda puansız dördüncü sırada yer aldı.
Cumartesi günü oynanacak grubun son maçlarında, Türkiye ile Hollanda, Karadağ ile de İtalya karşı karşıya gelecek.
Grubu lider olarak tamamlayan takım, 3-10 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Jaen kentinde oynanacak Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.
Türkiye, İtalya, Karadağ ve Hollanda'nın yer aldığı 1. Grup'un ikinci maçları Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda oynandı.
Grubun ikinci maçlarında Türkiye, Karadağ'ı 4-1, İtalya da Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.
İkinci maçların ardından grupta İtalya 6 puanla birinci, Türkiye 3 puan ve averajla ikinci, Karadağ 3 puanla üçüncü ve Hollanda puansız dördüncü sırada yer aldı.
Cumartesi günü oynanacak grubun son maçlarında, Türkiye ile Hollanda, Karadağ ile de İtalya karşı karşıya gelecek.
Grubu lider olarak tamamlayan takım, 3-10 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Jaen kentinde oynanacak Futsal 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.