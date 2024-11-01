Futsal A Milli Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıkları kapsamında 6 Kasım'da Almanya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Nürnberg kentindeki Kia Metropol Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 20.40'ta başlayacak.
Futsal A Milli Takımı hazırlık kampı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Erkan Çınar (İstanbul Şişli), Alpay Yüzgeç (Heracles)
Savunma: Abdurrahman Zencirkıran (Zvg Cagemax), Gök Deniz Kahveci (Groenester), Burak Uğurlu (Bingöl Gençlik), Muhammed Yusuf Aygün, Oğuz Kaan Ünal (İstanbul Şişli)
Kanat: Kamil Can Akparlak (Bingöl Gençlik), Erdem Kuş (RWDM), Samet Ekrem Düzlüoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Hasan Fehmi Ekmen (Vangölü Sportif Faaliyetler)
Forvet: Ramazan Bildirici (İstanbul Şişli), Kahan Özcan (Vns United Futsal), Adem Küçükkartal (Albertslund IF Futsal)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Nürnberg kentindeki Kia Metropol Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 20.40'ta başlayacak.
Futsal A Milli Takımı hazırlık kampı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Erkan Çınar (İstanbul Şişli), Alpay Yüzgeç (Heracles)
Savunma: Abdurrahman Zencirkıran (Zvg Cagemax), Gök Deniz Kahveci (Groenester), Burak Uğurlu (Bingöl Gençlik), Muhammed Yusuf Aygün, Oğuz Kaan Ünal (İstanbul Şişli)
Kanat: Kamil Can Akparlak (Bingöl Gençlik), Erdem Kuş (RWDM), Samet Ekrem Düzlüoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Hasan Fehmi Ekmen (Vangölü Sportif Faaliyetler)
Forvet: Ramazan Bildirici (İstanbul Şişli), Kahan Özcan (Vns United Futsal), Adem Küçükkartal (Albertslund IF Futsal)