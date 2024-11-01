Futsal A Milli Takımı'nın Almanya maçı kadrosu açıklandı

Futsal A Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıkları kapsamında 6 Kasım'da Almanya ile karşılaşacak; TSİ 20.40'ta başlayacak mücadelede genç ve tecrübeli isimler sahada olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Futsal A Milli Takımı'nın Almanya maçı kadrosu açıklandı
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01 Kasım 2024 19:25
Futsal A Milli Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıkları kapsamında 6 Kasım'da Almanya ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Nürnberg kentindeki Kia Metropol Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 20.40'ta başlayacak.

Futsal A Milli Takımı hazırlık kampı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Erkan Çınar (İstanbul Şişli), Alpay Yüzgeç (Heracles)

Savunma: Abdurrahman Zencirkıran (Zvg Cagemax), Gök Deniz Kahveci (Groenester), Burak Uğurlu (Bingöl Gençlik), Muhammed Yusuf Aygün, Oğuz Kaan Ünal (İstanbul Şişli)

Kanat: Kamil Can Akparlak (Bingöl Gençlik), Erdem Kuş (RWDM), Samet Ekrem Düzlüoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Hasan Fehmi Ekmen (Vangölü Sportif Faaliyetler)

Forvet: Ramazan Bildirici (İstanbul Şişli), Kahan Özcan (Vns United Futsal), Adem Küçükkartal (Albertslund IF Futsal)

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