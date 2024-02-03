İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile Marco Silva'nın yönetimindeki Fulham karşılaştı.



Turf Moor'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan Fulham 17. dakikada Joao Palhinha ve 21. dakikada Rodrigo Muniz'in kaydettiği goller ile 2-0 öne geçti ancak Burnley ikinci yarıda bulduğu goller ile maçı 2-2 bitirmeyi başardı.



Burnley'in gollerini 71 ve 90+1. dakikalarda Datro Fofana kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Burnley 13, Fulham ise 26 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Burnley deplasmanda Liverpool'a konuk olurken, Fulham evinde Bournemouth ile karşılaşacak.



