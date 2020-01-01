Frye: "LeBron'un 60 sayı atmasını bekliyorum!"

Eski NBA oyuncusu Channing Frye, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, NBA Finalleri serisinin 4. maçında, Miami Heat'e karşı en az 60 sayı atmasını beklediğini söyledi.



NBA Finalleri'nde Miami karşısında hala 2-1 önde olan Lakers, 3. maçın sonucuyla hayal kırıklığına uğramıştı.



Geçtiğimiz maç, esasen Heat'i zor bir duruma sokmak ve süpürme pozisyonuna geçmek için büyük bir şanstı. Lakin, Anthony Davis'in erken faul sorununa girmesi, tüm takımı ritimden çıkarmıtı ve Miami, bu gece başka bir galibiyetle durumu eşitleme şansına sahip olmuştu



Seri için kritik bir karşılaşma olacak 4. maç öncesinde Frye, NBA TV'de şunları söyledi:



"Çıkıp 60 sayı atmasını bekliyorum. Ben olsaydım, takımda olsaydım, 'Bron, bize bu ilk yarıda 20 sayı vermen lazım, agresif olman lazım. Hücum fırsatlarından yararlanmak zorundasın. En kötü savunmacıları bulmalı ve üzerlerine gitmelisin.' derdim. Miami Heat'in oyuncu değiştirme kalıplarıyla istedikleri tüm oyuncuları oynamasına izin verirseniz, Koç Spo sizi yiyip bitirecektir.



Ancak sürekli olarak Duncan Robinson, Kendrick Nunn ve Tyler Herro'nun, yani bazı çaylakların üzerine giderseniz, size ikili sıkıştırma getirebilirler ve böylece şutörleriniz boşta, sakin şut atma şansı bulabilirler. El üstünden şut atmamanız gerek, Lakers'taki adamlar pek öyle şut sokamıyorlar."



