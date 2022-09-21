Frenkie de Jong: 'Barcelona'dan ayrılmak istemedim'

Barcelona forması giyen Frenkie de Jong, transfer döneminde takımdan gönderilmek istenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.



Hollandalı orta saha oyuncusu, "Hiçbir zaman Barcelona'dan ayrılmak istemedim. Bu nedenle tüm yaz sakindim. Ayrıntılara girmek istemiyorum. Kulübün ve sizin beklentilerininiz farklı olabiliyor ama her şey iyi sonuçlandı" ifadelerini kullandı.



Barcelona'da ilk 11 için bir oyuncu olmadığını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Daha az oynadığımı tabii ki hissediyorum ama bu teknik ile ilgili değil. Bu daha çok fizikle ilgili" dedi.



Barcelona, yaz transfer döneminde de Jong ile anlaşmış ancak başarılı orta saha transfer olmak istememişti. Manchester United dışında Chelsea de, Frenkie de Jong ile ilgilenmişti.





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