Freiburg ve Frankfurt'tan gollü beraberlik

Almanya Bundesliga 7. hafta maçında Freiburg sahasında Eintracht Framkfurt'u ağırladı.

Europa-Park-Stadion'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Freiburg'un gollerini 2. dakikada Derry Scherhant ve 87. dakikada Vincenzo Grifo kaydetti. Eintracht Frankfurt'un golleri ise 18 ve 38. dakiaklarda Jonathan Burkardt'tan geldi.

Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun 65. dakikada yerini Mario Götze'ye bırakırken, Freiburg'da Eren Dinkçi 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu spnuçla birlikte Freiburg 9, Eintrach Frankfurt ise 10 puan oldu. Ligin sonraki haftasında Freiburg deplasmanda Leverkusen ile karşılaşacak. Frankfurt ise sahasında St. Pauli'yi konuk edecek.