19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-4DA
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
2-027'
19 Ekim
Rennes-Auxerre
1-126'
19 Ekim
Lorient-Brest
1-026'
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
0-080'
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-066'
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
0-110'
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-010'
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-074'
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Freiburg ve Frankfurt'tan gollü beraberlik

Bundesliga'nın 7. haftasında Freiburg ile Eintracht Frankfurt 2-2 berabere kaldı. Mücadelede toplam dört gol atılırken, Can Uzun ve Eren Dinkçi de sahada yer aldı.

calendar 19 Ekim 2025 18:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Freiburg ve Frankfurt'tan gollü beraberlik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Almanya Bundesliga 7. hafta maçında Freiburg sahasında Eintracht Framkfurt'u ağırladı.
 
Europa-Park-Stadion'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.
 
Freiburg'un gollerini 2. dakikada Derry Scherhant ve 87. dakikada Vincenzo Grifo kaydetti. Eintracht Frankfurt'un golleri ise 18 ve 38. dakiaklarda Jonathan Burkardt'tan geldi.
 
Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun 65. dakikada yerini Mario Götze'ye bırakırken, Freiburg'da Eren Dinkçi 81. dakikada oyuna dahil oldu.
 
Bu spnuçla birlikte Freiburg 9, Eintrach Frankfurt ise 10 puan oldu. Ligin sonraki haftasında Freiburg deplasmanda Leverkusen ile karşılaşacak. Frankfurt ise sahasında St. Pauli'yi konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 9 4 5 0 11 2 17
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 12 17
5 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 9 2 5 2 10 9 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 9 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.