Fredrik Midtsjö için transfer iddialarına cevap!

Galatasaraylı Fredrik Midtsjö'nün Adana Demirspor'a transfer olacağı yönündeki iddialara cevap geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fredrik Midtsjö için transfer iddialarına cevap!
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17 Şubat 2023 16:41
Galatasaray'ın sezon başında AZ Alkmaar'dan kadrosuna kattığı Fredrik Midtsjö'ye Adana Demirspor'un talip olduğu yönündeki haberler üzerine açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı takımda 14 lig maçında görev yapan ve bu karşılaşmaların sadece 5'inde ilk 11 oynayan Fredrik Midtsjö'nün, sezon sonuna kadar kiralık olarak Adana Demirspor'a gideceği öne sürüldü. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadaki bu haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Murat Sancak, Fredrik Midtsjö transferiyle ilgili yaptığı paylaşımda "Gündeme bile gelmedi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 3,5 milyon euroya transfer ettiği 29 yaşındaki Norveçli orta saha, bu sezon toplamda 17 maçta 630 dakika görev aldı.

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