Fred, Trabzonspor maçı için sabırsız!

Süper Lig'de Samsunspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK maçında oynayamayan Fred, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşacak.



Geçen sezon olaylı geçen Trabzon'daki lig mücadelesini Kanarya, 3-2 kazanmıştı. Sarı-Lacivertliler'in 2 golüne, Fred imzasını atmıştı.



Geçen sezonki performansını yine tekrarlamak isteyen Brezilyalı yıldız, bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkarken, 3 gol ve 3 asistle tüm dikkatleri üzerine çekti.



"UMARIM YİNE ATARIM"



Zorlu 90 dakikayı dört gözle bekleyen yıldız futbolcu, "Gol atmak her zaman harika bir duygudur. Umarım Trabzonspor'a karşı yine gol ya da goller atarım. Amacımız yine 3 puanı almak" dedi.







