Fransa, Paris'te kendi kendini yaktı!

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, Paris'te Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fransa, Paris'te kendi kendini yaktı!
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25 Mart 2021 00:48
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu ilk maçında Fransa ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Stade de France'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fransa, 19. dakikada Antoine Griezmann ile öne geçti. Ukrayna, 57. dakikada Presnel Kimpembe'nin kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.

Ukrayna, 90 dakikayı kaleye isabetli şut atamadan bitirdi ancak sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, böylelikle elemelere 1 puanla başlamış oldu. Ukrayna da Fransa deplasmanından kritik 1 puanla ayrıldı.

Fransa, bir sonraki maçında Kazakistan'a konuk olacak. Ukrayna ise Finlandiya'yı sahasında ağırlayacak.



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