Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Frankfurt, Bundesliga'nın 10. haftasında evinde RB Leipzig'e konuk oldu. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



RB Leipzig'e üstünlüğü getiren gol, 35. dakikada Orban'ın asistinde Poulsen'den geldi. Frankfurt'un beraberlik sayısını ise 90+4. dakikada Tuta kaydetti.



Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 6 maça taşıyan Frankfurt, puanını 18 yaptı ve 4. sıraya yerleşti. Frankfurt ise üst üste 2 maç sonra puan aldı ve 9 puana yükseldi.



Bundesliga'nın 11. haftasında RB Leipzig, evinde Dortmund'u konuk edecek, Frankfurt ise deplasmanda Fürth ile karşılaşacak.





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