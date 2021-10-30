Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Frankfurt, Bundesliga'nın 10. haftasında evinde RB Leipzig'e konuk oldu. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
RB Leipzig'e üstünlüğü getiren gol, 35. dakikada Orban'ın asistinde Poulsen'den geldi. Frankfurt'un beraberlik sayısını ise 90+4. dakikada Tuta kaydetti.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 6 maça taşıyan Frankfurt, puanını 18 yaptı ve 4. sıraya yerleşti. Frankfurt ise üst üste 2 maç sonra puan aldı ve 9 puana yükseldi.
Bundesliga'nın 11. haftasında RB Leipzig, evinde Dortmund'u konuk edecek, Frankfurt ise deplasmanda Fürth ile karşılaşacak.
RB Leipzig'e üstünlüğü getiren gol, 35. dakikada Orban'ın asistinde Poulsen'den geldi. Frankfurt'un beraberlik sayısını ise 90+4. dakikada Tuta kaydetti.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 6 maça taşıyan Frankfurt, puanını 18 yaptı ve 4. sıraya yerleşti. Frankfurt ise üst üste 2 maç sonra puan aldı ve 9 puana yükseldi.
Bundesliga'nın 11. haftasında RB Leipzig, evinde Dortmund'u konuk edecek, Frankfurt ise deplasmanda Fürth ile karşılaşacak.