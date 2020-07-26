Frank Lampard: "Kimse ilk 4'e girmemizi beklemiyordu"

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Wolverhampton maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Frank Lampard: 'Kimse ilk 4'e girmemizi beklemiyordu'
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26 Temmuz 2020 21:23
Chelsea Menajeri Frank Lampard, Wolverhampton'ı 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi bileti aldıkları maçın ardından konuştu.

Önemli bir gelişim gösterdiklerini kaydeden genç hoca, "Chelsea, ilk 4'e girdiği için sevinmez ama en başta kimse bunu beklemiyordu. Genç oyunculara şans verdik, onların gelişmesini sağladık. Şimdi gelecek sezon daha iyi olmak için mücadele vereceğiz." dedi.

Chelsea, sezonu 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgiyle 66 puanda 4. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi bileti aldı.



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