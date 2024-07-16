LA Clippers başkanı Lawrence Frank, ABD Milli Takımı'nın Kawhi Leonard'ı kadrodan kesme kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.



ABD Milli Takımı'nın Paris Olimpiyatları öncesinde Leonard'ın yerine Boston Celtics guardı Derrick White'ı getirme kararı kendisinin 2024-25 sezonu öncesi dinlenmesine olanak tanıyacak olsa da, Frank bu gelişmeden memnun olmadığını belirtti:



"Bu Milli takımının kararıydı ve açıkçası beni oldukça hayal kırıklığına uğrattı. Kawhi oynamak istiyordu, biz de onun oynamasını istemiştik."



Frank, Leonard'ın kariyerinin ilk Olimpiyatları olma şansı olan Paris Oyunları'na hazır olduğunu kanıtlamak adına daha fazla şansı hak ettiğini düşündüğünü sözlerine ekledi:



"Kawhi'a daha fazla zaman vermeleri gerektiğini söylemiştim. Bence gayet iyi görünüyordu. Olimpiyatlara olan bu bağlılığını yerine getirmek için yaptığı tüm fedakarlıkları biliyorum, bu yüzden oldukça hayal kırıklığı yarattı."



Leonard, geçtiğimiz sezon Clippers'ta oynadığı son 14 maçın 12'sini sağ dizindeki sakatlık nedeniyle kaçırmış olsa da, yine de yerine White'ın getirileceği belirleninceye kadar Las Vegas'ta ABD Takımıyla üç gün antrenman yapmıştı.





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