Franck Ribery, yeniden Almanya yolcusu oluyor

37 yaşındaki Franck Ribery, Serie A takımı Fiorentina'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Franck Ribery, yeniden Almanya yolcusu oluyor
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23 Ocak 2021 16:17
Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve kariyerini Fiorentina'da devam ettiren Franck Ribery, İtalyan ekibinden ayrılabilir. 37 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

Sezon bitiminde 38 yaşında olacak olan Fransız kanat oyuncusu, sezon sonunda ayrılma talebini İtalyan kulübünün yönetimine bildirdi.

GÖNLÜNDE ALMANYA VAR

İtalyan medyası, Franck Ribery'nin ailesiyle birlikte 12 sezon boyunca mutlu olduğu Almanya'ya dönmek istediğini yazdı.

Fransız kanat oyuncusu, şimdiden Bundesliga ekibi Augsburg'la sözlü olarak anlaşmaya vardı.

37 yaşındaki Franck Ribery, bu sezon Serie A'da çıktığı 15 maçta takımı adına 4 asistlik katkı sağladı.



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