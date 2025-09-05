Franck Haise, Nice ile 2029'a kadar devam dedi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nice, teknik direktör Franck Haise ile sözleşme uzattığını resmi olarak duyurdu.

2024 yazında Lens'ten transfer edilen 54 yaşındaki deneyimli teknik adam, kulüple olan bağını iki yıl daha uzatarak 2029 yılına kadar Nice'in başında kalacak.

Fransa Ligue 1'de ilk sezonunda takımı 4. sıraya taşıyarak önemli bir başarıya imza atan Haise, zaman zaman eski sportif direktörü Arnaud Pouille'in görev yaptığı Rennes ile anılsa da, Nice'te mutlu olduğunu net şekilde ortaya koydu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"OGC Nice, Franck Haise'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını duyurmaktan mutluluk duyar. Bu karar, karşılıklı güvenin ve ortak geleceğe duyulan inancın bir göstergesidir. Yaz transfer döneminde göreve gelen Haise, takımı Ligue 1'de 4. sıraya taşıdıktan sonra, kulüple olan sözleşmesini iki sezon daha uzattı."

Franck Haise'in sözleşmesinin uzatılması, kulüpte istikrar arayışının da bir parçası olarak değerlendiriliyor.