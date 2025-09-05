05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Franck Haise, Nice ile 2029'a kadar devam dedi

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nice, teknik direktörü Franck Haise ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Fransız çalıştırıcı, ilk sezonunda Ligue 1'de 4. sırayı alarak güven tazeledi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nice, teknik direktör Franck Haise ile sözleşme uzattığını resmi olarak duyurdu.
 
2024 yazında Lens'ten transfer edilen 54 yaşındaki deneyimli teknik adam, kulüple olan bağını iki yıl daha uzatarak 2029 yılına kadar Nice'in başında kalacak.
 
Fransa Ligue 1'de ilk sezonunda takımı 4. sıraya taşıyarak önemli bir başarıya imza atan Haise, zaman zaman eski sportif direktörü Arnaud Pouille'in görev yaptığı Rennes ile anılsa da, Nice'te mutlu olduğunu net şekilde ortaya koydu.
 
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"OGC Nice, Franck Haise'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını duyurmaktan mutluluk duyar. Bu karar, karşılıklı güvenin ve ortak geleceğe duyulan inancın bir göstergesidir. Yaz transfer döneminde göreve gelen Haise, takımı Ligue 1'de 4. sıraya taşıdıktan sonra, kulüple olan sözleşmesini iki sezon daha uzattı."
 
Franck Haise'in sözleşmesinin uzatılması, kulüpte istikrar arayışının da bir parçası olarak değerlendiriliyor.
