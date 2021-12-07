Francesco Totti: 'Roma'da bir şampiyon yok'

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'nın efsane futbolcularından Francesco Totti, takımın performansı hakkında açıklamalarda bulundu.



Mourinho'yu evinde hissettirmek gerektiğini söyleyen Totti, "Kazanmak için doğru oyunculara ihtiyacınız var. Bir kulüp kazanmak istiyorsa iyi bir antrenöre ihtiyacı vardır. Mourinho'ya en iyi imkanları sağlamak ve onu evinde hissettirmek Roma'nın elinde." dedi.



Roma'da şampiyon oyuncu olmadığını vurgulayan efsane isim, "Maç kazanmaları gerekiyor. Futbol takımı, kulübün temeli olduğu için bu bir zorunluluktur. Mevcut takımı kötü görmek istemiyorum çünkü bu takımda önemli oyuncular var. Ancak bu takımda gerçek bir lider ya da şampiyon yok. Bu açıkça görülüyor. Lider ya da şampiyon olduklarını gösterebilecek seviyede 1. sınıf oyuncuları yok." şeklinde konuştu.



Mourinho'nun başarılı olacağını dile getiren Francesco Totti, "Roma söz konusu olduğunda her zaman duygusal davranıyorum. Bir taraftar olarak kulübün en iyi durumda olmadığını söylerken bile yumuşak davranmaya özen gösteriyorum. Romalı değilseniz acı çekmiyorsunuz. İnsanların Roma'nın iyi bir sezon sonrası kötü oynayabileceği gerçeğine alışması gerekiyor. Yönetim kurulu ve Mourinho'nun yüzümüzü gülümseteceğine eminim. Sadece biraz daha zaman verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.





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