Francesco Farioli'den Türkiye itirafı!

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Mağlubiyetle ilgili konuşan Francesco Farioli "Biz de gol şansları bulduk, atsak farklı olabilirdi. Beşiktaş'a evinde 5 şans verirseniz, bunları atarlar. Cenk Tosun, Türk futbolunun en pahalı transferi. Bunun nedeninin gösterdi. İki takım arasındaki farklar ortaya çıktı. Biz genç bir takımız. Bazen dönemiyoruz." dedi.



33 yaşındaki İtalyan teknik adam "Çok net pozisyonlar biz de bulduk ama golü atamadık. Bazı maçlarda 10 net pozisyon buluyoruz ama atamıyoruz. Oyuncularımızın skora ortak olma isteği eksikti. Aldığımız dersleri cebimize koyarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Farioli, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Beşiktaş'ın her pozisyonda kaliteli oyuncuları var. İlk dakikalarda golü bulsak oyun farklı yöne doğru gidecekti. Geriye düştükten sonra beraberlik ve öne geçme şansımız bile olabilirdi. Oynadık fakat olmadı." ifadelerini kullandı.



Genç bir takım olduklarına vurgu yapan İtalyan çalıştırıcı, "Ligde en fazla genç oyuncuyla oynayan takımlardan biriyiz. Bazı durumlarda iniş ve çıkış yaşayabiliyoruz. Geriye düştüğümüzde bazen reaksiyon veremiyoruz. Bazı hatalar yaptık. Bazı durumlarda tecrübe eksikliği yaşıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Öğrenme sürecimiz var. Bazen tokatlar yiyebiliyoruz. Bu tokatlar bizi kendimize de getirebiliyor." diye konuştu.



GERİDEN OYUN KURMAYA DEVAM MI?



Geriden oyun kurmalarının risk oluşturduğuna ilişkin bir soruya Farioli, "Bu fikre net bir şekilde bağlı kalacağız. Bu oyunun bize zararından çok faydası olduğunu görüyoruz." cevabını verdi.



"TÜRKİYE LİGİ ÇOK KALİTELİ"



Teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de başladığını ve burada çalıştığı için çok mutlu olduğunu aktaran Francesco Farioli, "Türk futbolu bana çok şey kattı. Bana 2 kulüp güvendi ve görev verdi. Türk futbolu gerçek değerini görmüyor. Küçümsenmeyecek kalitede bir lig. Burada çalışmaktan zevk alıyoruz. Tesisler, yurt dışında görülmeyecek bir şekilde." değerlendirmesinde bulundu.





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