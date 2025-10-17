17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Formula 1'de gözler ABD Grand Prix'sinde

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı olan ABD Grand Prix'si, Austin'deki Amerika Pisti'nde koşulacak. Pilotlar klasmanında lider Oscar Piastri, McLaren adına galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

calendar 17 Ekim 2025 17:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'siyle devam edecek.
 
ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 19 Ekim Pazar günü TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.
 
F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.
 
ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
 
PİLOTLAR
 
1. Oscar Piastri (Avustralya): 336
 
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 314
 
3. Max Verstappen (Hollanda): 273
 
4. George Russell (Büyük Britanya): 237
 
5. Charles Leclerc (Monako): 173
 
TAKIMLAR
 
1. McLaren: 650
 
2. Mercedes: 325
 
3. Ferrari: 298
 
4. Red Bull: 290
 
5. Williams: 102
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
